Iberdrola: Aktie mit Kurspotenzial - 12,34 EUR

Die Iberdrola-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen und hat nach Meinung einiger Experten ein mittelfristiges Kursziel von 12,34 EUR. Damit bietet sich Anlegern aktuell eine Chance auf ein Potenzial in Höhe von +1,19%.

• Iberdrola legt um +2,05% zu

• Bankanalysten sehen mittelfristiges Kursziel bei 12,34 EUR

• Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 3,56

Am gestrigen Handelstag konnte die Iberdrola-Aktie einen Zuwachs in Höhe von +2,05% verzeichnen. In den vergangenen fünf Handelstagen setzt sich damit eine positive Entwicklung fort und erreicht insgesamt +3,44%. Trotzdem gibt es unterschiedliche Meinungen darüber, ob diese Entwicklung vorhergesehen wurde.

Das Kursziel für die Mittelfristigkeit beträgt momentan laut dem Durchschnitt der Bankanalysten 12,34 EUR. Dies würde einem Potenzial...