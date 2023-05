Iberdrola: Aktie mit Kurspotenzial - 12,24 EUR laut Analysten

Weitere Suchergebnisse zu "Iberdrola":

Die Aktie von Iberdrola scheint derzeit unterbewertet zu sein und hat ein mittelfristiges Kursziel von 12,24 EUR. Dies entspricht einem Kurspotenzial in Höhe von +4,04%.

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie eine negative Entwicklung von -0,68%. In den letzten fünf Handelstagen summierten sich die Ergebnisse auf -0,13%, was auf eine pessimistische Marktstimmung hindeutet.

• Am 05.05.2023 sank die Iberdrola-Aktie um -0,68%

• Das aktuelle mittelfristige Kursziel beträgt 12,24 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,63

Laut Bankanalysten ist die Aktie jedoch ein starker Kauf und nur wenige Experten bewerten sie negativ oder halten sie neutral.

Insgesamt zeigt das Guru-Rating weiterhin eine positive Einschätzung für diese Aktienbewertung (Guru-Rating ALT).