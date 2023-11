Iberdrola Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Die Stimmung der Anleger hat sich im letzten Monat nicht wesentlich verändert, daher wird die Iberdrola-Aktie als "Neutral" eingestuft. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb unverändert, was zu dem gleichen Bewertungsergebnis führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating, sowohl für den Zeitraum von sieben Tagen (RSI7) als auch für 25 Tage (RSI25). Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen einer Aktie und ordnet ihnen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt negativ. In den letzten beiden Wochen wurde besonders über negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Iberdrola-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Daher wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Wenn jedoch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, liegt der Schlusskurs nahe dem Durchschnitt und die Bewertung der Aktie ändert sich zu "Neutral". Insgesamt wird die Iberdrola-Aktie aufgrund der technischen Analyse als "Neutral" eingestuft.