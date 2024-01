Iberdrola Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Weitere Suchergebnisse zu "Iberdrola SA":

Die Diskussionen über Iberdrola in den sozialen Medien signalisieren positive Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, und es wurden hauptsächlich positive Themen über das Unternehmen diskutiert. Auf dieser Grundlage wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft, da auch zwei Handelssignale auf eine positive Entwicklung hindeuten.

In Bezug auf die Anlegerstimmung wird die Aktie von Iberdrola als angemessen bewertet. Die Stimmung in den sozialen Medien hat sich in den letzten vier Wochen jedoch verschlechtert, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat abgenommen, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt jedoch positive Entwicklungen. Der Aktienkurs liegt mit 11,87 EUR über der 200-Tage-Linie (GD200) von 11,22 EUR, was auf eine positive Entwicklung hinweist. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 11,13 EUR zeigt eine positive Differenz von +6,65 Prozent, was ebenfalls auf ein "Gut"-Signal hindeutet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Iberdrola-Aktie kurzfristig und langfristig überverkauft ist, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie von Iberdrola basierend auf den verschiedenen Analysen als "Gut" eingestuft.