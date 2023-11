Iberdrola Aktie: Eine neue Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "Iberdrola":

Die Iberdrola wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 11,13 EUR, was bedeutet, dass der Aktienkurs (11,305 EUR) um +1,57 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage beträgt der gleitende Durchschnittskurs (GD50) 10,64 EUR, was einer Abweichung von +6,25 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit die Einstufung als "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf für einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI für die Iberdrola liegt derzeit bei 24,29 und wird daher als überverkauft eingestuft. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 31, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung als "Gut".

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung über Aktien verstärken oder drehen. Für die Iberdrola wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zu Iberdrola veröffentlicht. Allerdings lag in den vergangenen Tagen der Fokus auf den negativen Themen rund um das Unternehmen, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt. Analytische Untersuchungen zeigen jedoch, dass überwiegend positive Signale abgegeben wurden, was zu einem Gesamtsignal von "Gut" führt.

Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung als "Gut".