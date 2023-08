Iberdrola Aktie: Analysten sehen Kursziel bei 12,65 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Iberdrola":

Die Aktien von Iberdrola werden momentan unterschätzt. Das durchschnittliche Kursziel der Bankanalysten beträgt 12,65 EUR mit einem Potenzial von +16,54%. Am gestrigen Handelstag hat die Aktie eine positive Entwicklung von +0,05% gezeigt und in den vergangenen fünf Handelstagen sogar ein Plus von +2,16%.

• Iberdrola: Tagesplus von +0,05%

• Durchschnittliches Kursziel bei 12,65 EUR

• Guru-Rating jetzt bei 3,56

Während einige Experten das Investment als “Kauf” bewerten und es als starke Kaufempfehlung anpreisen (4 Analysten), empfinden andere dies als weniger euphorisch und raten zum Kauf (12 Analysten) oder halten sich neutral (15 Experten). Nur ein Experte sieht einen Verkauf der Iberdrola-Aktie.

Das Guru-Rating liegt nunmehr bei 3,56 nach vormals “Guru-Rating ALT”. Ein positiver Trend ist zu verzeichnen.

