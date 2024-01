Iamgold Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und zeichnet dies auf. Basierend auf dem RSI von 91,89 wird die Iamgold-Aktie als überkauft eingestuft, was als "Schlecht" signalisiert wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 49, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Iamgold-Aktie eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt einen Durchschnittsschlusskurs von 3,49 CAD für die Iamgold-Aktie. Da der letzte Schlusskurs bei 3,27 CAD lag, was einem Unterschied von -6,3 Prozent entspricht, wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt von 3,33 CAD zeigt einen geringen Unterschied zum letzten Schlusskurs (-1,8 Prozent), wodurch eine "Neutral"-Bewertung resultiert. Insgesamt erhält die Iamgold-Aktie basierend auf der einfachen Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral, basierend auf den Meinungen der letzten beiden Wochen. Positive Themen dominierten die Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Analyse von Handelssignalen aus sozialen Medien ergab 0 "Schlecht"- und 4 "Gut"-Signale, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Iamgold-Aktie abgegeben, wovon 2 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating. Die durchschnittliche Analystenprognose für die Aktie liegt bei 4,25 CAD, was einem Aufwärtspotenzial von 29,97 Prozent entspricht. Somit erhält die Iamgold-Aktie eine "Gut"-Empfehlung basierend auf den Analysteneinschätzungen.

Zusammenfassend erhält die Iamgold-Aktie sowohl basierend auf technischer Analyse, Anleger-Stimmung und Analysteneinschätzung insgesamt ein "Gut"-Rating.