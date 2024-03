Iamgold Aktie: Wo soll das noch hinführen?

In den letzten 12 Monaten haben Analysten der Iamgold zweimal eine positive Einschätzung gegeben, zweimal neutral bewertet und kein negatives Rating vergeben. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite als "Gut" eingestuft. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Iamgold. Die Analysten betrachten auch den aktuellen Kurs von 4,21 CAD und erwarten eine Entwicklung von -6,47 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 3,94 CAD führt. Diese Entwicklung wird als "Schlecht" bewertet und führt insgesamt zu einer neutralen Bewertung durch institutionelle Analysten.

In Bezug auf Dividenden liegt die Dividendenrendite von Iamgold bei 0 Prozent, was 3,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3 Prozent. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als eher unrentables Investment angesehen und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 94, was bedeutet, dass die Börse 94,56 Euro für jeden Euro Gewinn von Iamgold zahlt. Dies ist 72 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Daher wird der Titel unterbewertet eingestuft und erhält auf Grundlage des KGV eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung in Bezug auf die Aktienkurse von Iamgold wird nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger beeinflusst. Analysen von sozialen Plattformen zeigen überwiegend negative Kommentare und Befunde. Zudem haben Nutzer in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Iamgold diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Schlecht" eingestuft. Die Analyse von Handelssignalen ergab sechs konkret berechnete Signale (4 "Schlecht", 2 "Gut"), was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Insgesamt wird daher die Stimmung hinsichtlich Iamgold als "Schlecht" eingestuft.