Iamgold Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Iamgold auf 94 geschätzt. Das bedeutet, dass die Börse 94,56 Euro für jeden Euro Gewinn von Iamgold zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist das KGV von Iamgold um 72 Prozent niedriger, was auf eine mögliche Unterbewertung hinweist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung der Stimmungslage bei Iamgold festgestellt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat leicht abgenommen. Aufgrund dieser Faktoren wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Aus charttechnischer Sicht wird die Iamgold-Aktie kurzfristig als "Neutral" eingestuft, da sie derzeit +4,86 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Für den Zeitraum der letzten 200 Tage wird ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung vergeben, da die Aktie sich +1,47 Prozent über dem GD200 befindet.

Die langfristige Meinung der Analysten zu Iamgold ist positiv und wird als "Gut" eingestuft. Die Gesamtbewertungen der Analysten zeigen 2 Positive, 2 Neutrale und keine negativen Bewertungen. Allerdings ergaben jüngere Berichte ein durchschnittliches Rating von "Neutral" (0 Positive, 1 Neutral, 0 Negativ) für das Iamgold-Wertpapier. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 3,94 CAD, was eine potenzielle Performance von 14,13 Prozent bedeuten würde. Aufgrund dieser Entwicklung und der Analysteneinschätzung wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.