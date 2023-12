Iamgold Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die Aktie von Iamgold wird von Analysten langfristig als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht. Es wurden keine neuen Analystenupdates im letzten Monat veröffentlicht. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten liegt bei 4,88 CAD, was einer Erwartung von 48,18 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 3,29 CAD liegt. Aufgrund dieser Schätzungen wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese aktuell bei 0 Prozent, was 3,85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau, 3,85) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Iamgold-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs.

Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche konnte Iamgold in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,39 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -11,72 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +22,12 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -11,72 Prozent im letzten Jahr, wobei Iamgold 22,12 Prozent über diesem Durchschnittswert lag.

Die Anleger-Stimmung bei Iamgold in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass überwiegend negative Themen diskutiert wurden, was zu der Gesamteinschätzung "Schlecht" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 0 Schlecht- und 7 Gut-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung zur Anleger-Stimmung.