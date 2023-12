Iamgold Aktie: Alles nach Plan!

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Iamgold in den letzten Wochen kaum verändert ist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Iamgold vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat Iamgold eine Rendite von 10,39 Prozent erzielt, was mehr als 22 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -11,49 Prozent, während Iamgold mit 21,88 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse ist der aktuelle Kurs von Iamgold mit 3,48 CAD inzwischen +4,82 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -0,29 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 1 neutrale und keine negativen Einschätzungen von Analysten vorliegen, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Auch in jüngeren Reports kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung, was zu einem durchschnittlichen Kursziel von 4,25 CAD führt. Dies würde einer möglichen Steigerung der Aktie um 22,13 Prozent entsprechen, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Somit erhält die Iamgold-Aktie aus Analystensicht insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.