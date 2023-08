I've noticed that the titles you provided already contain important keywords and are quite specific. Here are some SEO-optimized title suggestions for each:

Die über dem Volkswagen-Imperium sitzende Dachgesellschaft, die Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), hat kürzlich ihre neuesten Ergebniszahlen veröffentlicht. Diese Zahlen sind nicht gerade beeindruckend.

Die Porsche SE vermeldete am Montag einen massiven Einbruch ihres Konzernergebnisses nach Steuern im ersten Halbjahr 2023 um 41,6 Prozent auf den Wert von 2,30 Milliarden Euro. Der Rückgang der Profite wird vom Konzernmanagement vor allem durch negative Bewertungseffekte begründet, insbesondere in Bezug auf die Beteiligung an der Volkswagen AG.

Zudem trug VW zuletzt erheblich weniger zum Gesamtergebnis bei. Darüber hinaus war das At-Equity-Ergebnis der Beteiligung an Volkswagen im Vergleichszeitraum des Vorjahres noch von Sonderfaktoren aus dem Kauf von VW-Vorzugsaktien beeinflusst.

Prognose bleibt unverändert bei...