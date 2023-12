I X Knowledge Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Ix Knowledge wurde von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, so die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in den vergangenen zwei Wochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -3,77 Prozent zeigt. Ebenso wird die Kurzfristigkeit mit einem "Neutral"-Rating bedacht, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Auch in Bezug auf Sentiment und Buzz wird Ix Knowledge als "Neutral"-Wert eingestuft, da die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufwies und die Rate der Stimmungsänderung gering blieb. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage hat einen Wert von 100, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Vergleicht man diesen mit dem RSI auf 25-Tage Basis (64,1), so ist hier weder eine Über- noch Unterkauft-Situation gegeben, weshalb das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Ix Knowledge.