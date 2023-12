I X Knowledge Aktie: Keine Angst!

In den letzten vier Wochen gab es bei Ix Knowledge keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt zeigen, dass über Ix Knowledge neutral diskutiert wurde. Deshalb erhält die Aktie auch auf dieser Basis eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Ix Knowledge als Neutral-Titel eingestuft wird. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 79,55, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der Wert für den RSI25 bei 53,57 liegt und eine "Neutral"-Einstufung erhält. Dadurch wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators gerankt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu zeigen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt für die Ix Knowledge-Aktie 997,49 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 969 JPY liegt, was einer Abweichung von -2,86 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 999,94 JPY, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,09 Prozent). Somit erhält die Aktie auch für diesen Wert ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird Ix Knowledge somit auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.