I-Tech Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Die technische Analyse der I-tech zeigt, dass der Kurs von 54,4 SEK derzeit um +12,58 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +8,3 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich I-tech ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen gab es vor allem positive Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Auch das Sentiment und der Buzz rund um I-tech über einen längeren Zeitraum zeigen eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der I-tech liegt bei 93,55, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beträgt 41,01, was eine neutrale Einstufung für 25 Tage ergibt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht" für die Aktie.