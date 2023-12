I Synergy Aktie: So kann man sich irren!

Weitere Suchergebnisse zu "Heico":

Die Stimmung unter Anlegern in Bezug auf I Synergy ist laut Diskussionen in Foren und sozialen Medien insgesamt neutral. In den vergangenen Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch das Sentiment und die allgemeine Aufmerksamkeit für das Unternehmen haben sich nicht wesentlich verändert, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung erfolgt.

Die technische Analyse ergibt jedoch weniger positive Ergebnisse. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 0,01 AUD, während der aktuelle Kurs bei 0,007 AUD liegt. Dies führt zu einem Abstand von -30 Prozent zum GD200, was als schlecht bewertet wird. Auch der GD50 weist mit einem Abstand von -30 Prozent auf ein schlechtes Ergebnis hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die I Synergy mit einem Wert von 50 weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Doch wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 80, was als Signal für eine überkaufte Aktie gilt und somit zu einer schlechten Einstufung führt. Insgesamt wird daher auch der RSI als "Schlecht" eingestuft.