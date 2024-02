I-ON Digital Aktie: Das war nur der Anfang!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI-Wert für I-on Digital beträgt derzeit 9,23, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Dies wird als "Gut" eingestuft. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 30, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einstufung.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Tendenz in der Anlegerstimmung gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen war im letzten Monat weder besonders hoch noch niedrig, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die I-on Digital-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In den letzten zwei Wochen wurde I-on Digital von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich mit dem Unternehmen befasst haben. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um die Aktie angesprochen. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die I-on Digital-Aktie sowohl in einem längerfristigen als auch in einem kurzfristigen Trend positiv bewertet wird. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,18 USD, was einen deutlichen Anstieg von 81,11 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 0,326 USD bedeutet. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,25 USD über dem letzten Schlusskurs und erhält daher ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die I-on Digital-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.