I-ON Digital Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Die technische Analyse der I-on Digital-Aktie zeigt interessante Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 0,17 USD, während der aktuelle Kurs bei 0,211 USD liegt, was eine Abweichung von +24,12 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt sich jedoch ein anderes Bild. Der Wert liegt bei 0,22 USD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 52,07 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 52,58 ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen gemischte Stimmungen rund um den Titel. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral"-Wert führt.