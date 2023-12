I-Nexus Global Aktie: Das war nicht abzusehen!

Die technische Analyse der I-nexus Global-Aktie zeigt, dass sich der Wertpapierkurs sowohl im kurzfristigen als auch im langfristigen Durchschnitt unterhalb des gleitenden Durchschnitts befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt derzeit 3,83 GBP, während der aktuelle Schlusskurs bei 2,4 GBP liegt, was einer Abweichung von -37,34 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 3,25 GBP liegt mit einem Schlusskurs von 2,4 GBP um 26,15 Prozent darunter. Daher erhält I-nexus Global auf Basis der trendfolgenden Indikatoren eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist das Unternehmen eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 13,15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung als Investment.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen Wochen überwiegend negativ, was zu einer neutralen Einstufung führt. Im Branchenvergleich erzielte die Aktie eine Rendite von -26,15 Prozent im vergangenen Jahr, was 14,41 Prozent unter dem Durchschnitt des Informationstechnologie-Sektors liegt. Zudem liegt die jährliche Rendite von I-nexus Global um 13,36 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche "Software". Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.