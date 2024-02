I-Nexus Global Aktie: Wann tut sich was?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Er wird durch die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit berechnet. Für I-nexus Global wird der RSI sowohl für die letzten 7 Tage als auch für die letzten 25 Tage bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 100 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 30, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt erhält I-nexus Global eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs beläuft sich dieser für die I-nexus Global auf 3,57 GBP, während der aktuelle Kurs bei 3,65 GBP liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 2,97 GBP, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +22,9 Prozent ein "Gut" erhält. Insgesamt wird der technische Analyse also eine Gesamtnote "Gut" vergeben.

Der Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" zeigt, dass I-nexus Global mit einer Rendite von -9,21 Prozent mehr als 2 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -4,96 Prozent aufweist, liegt I-nexus Global mit 4,25 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet I-nexus Global im Vergleich zur Branche Software eine Rendite von 0 % aus, was 13,25 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt ist. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.