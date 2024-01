I-Nexus Global Aktie: Keine Angst!

Die I-nexus Global schüttet im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Softwareunternehmen auf Basis der aktuellen Kurse keine Dividende aus, was einer Dividendenrendite von 0 % entspricht. Dies liegt 13,12 Prozentpunkte unter dem durchschnittlichen Branchenwert von 13,12 %. Aufgrund dieses niedrigeren Ertrags wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten die übliche Aktivität aufweist. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird I-nexus Global daher als "Neutral"-Wert eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über I-nexus Global diskutiert, wobei an zwei Tagen positive Themen dominierten und an einem Tag negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen waren überwiegend positive Themen zu beobachten, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Auf Grundlage des Anleger-Stimmungsbarometers wird I-nexus Global insgesamt mit "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse wird die I-nexus Global anhand des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 3,66 GBP, während der Kurs der Aktie bei 3,15 GBP liegt, was einer Abweichung von -13,93 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 2,73 GBP, was einer Abweichung von +15,38 Prozent entspricht. Damit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert eingestuft. Insgesamt ergibt sich daraus die Bewertung "Neutral" für die I-nexus Global.