I-Nexus Global Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

I-nexus Global wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen der letzten beiden Wochen ausgewertet und ist zu dem Schluss gekommen, dass die Anleger-Stimmung auf neutraler Ebene liegt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die I-nexus Global-Aktie ein Durchschnitt von 3,55 GBP für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,75 GBP, was einem Unterschied von +5,63 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (3,48 GBP) liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+7,76 Prozent Abweichung), wodurch die Aktie auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Gut"-Rating bedacht wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch zu negativen Themen noch signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge wurden registriert. Daher wird die Stimmung und Diskussion rund um I-nexus Global mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass der Aktienkurs von I-nexus Global mit einer Ausprägung von 50 als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 0, was für 25 Tage eine Einstufung als "Gut" ergibt. Zusammenfassend führt all dies zu einem Gesamtrating von "Gut" für I-nexus Global.