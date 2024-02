I-Nexus Global Aktie: Immer mit der Ruhe

Der Softwareanbieter I-nexus Global hat gegenüber dem Branchendurchschnitt eine niedrigere Dividendenrendite von 0 %, was 13,25 Prozentpunkte unter dem üblichen Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags. In den letzten 12 Monaten erzielte das Unternehmen eine Performance von -9,21 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Software-Branche eine Underperformance von -5,08 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite 2,92 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder positiv noch negativ über das Unternehmen I-nexus Global gesprochen, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der I-nexus Global liegt bei 4,76, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit eine Bewertung als "Gut" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 39, was als neutral betrachtet wird und somit zu einer Gesamtbewertung als "Gut" in dieser Kategorie führt.