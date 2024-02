I-Mab Aktie: Quo vadis?

Die Meinung und der Buzz: Bei der Einschätzung einer Aktie zählen auch die weichen Faktoren, wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den letzten Monaten hat die Aktie von I-mab folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Daher erhält I-mab für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird I-mab also als "Gut" bewertet.

Relative Strength Index: Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann man auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgreifen. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der I-mab-RSI wird mit einer Ausprägung von 58,62 bewertet, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 63,74, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich also ein Rating "Neutral".

Analysteneinschätzung: Die I-mab-Aktie wird aktuell von Analysten mit "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten setzen sich die Bewertungen aus 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 24,67 USD, was einem Aufwärtspotential von 1394,95 Prozent entspricht. Alles in allem erhält I-mab also eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die I-mab-Aktie ein Durchschnitt von 2,14 USD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 1,65 USD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 1,77 USD unter dem gleitenden Durchschnitt und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird I-mab also für die einfache Charttechnik mit einer "Schlecht"-Bewertung bedacht.