I-Mab Aktie: Ist das wirklich alles?

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefern. In Bezug auf I-mab zeigt sich eine starke Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Die Analysten bewerten die Aktie von I-mab langfristig als "Gut", basierend auf den Bewertungen von 18 Analysten. Es wird ein durchschnittliches Kursziel von 24,67 USD erwartet, was einer Erwartung von 1630,99 Prozent entspricht.

Die Anleger-Stimmung bei I-mab in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Obwohl in den vergangenen Tagen positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, erhält der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) von I-mab liegt bei 72,13, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 55,97, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht".