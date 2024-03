I-Mab Aktie: Grund zur Freude?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Er dient dazu, zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Bei I-mab wurde der 7-Tage-RSI auf 53,13 Punkte festgestellt, was bedeutet, dass die I-mab-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der etwas längerfristige RSI25 liegt mit einem Wert von 41,67 im Neutralbereich. Somit erhält I-mab eine "Neutral"-Bewertung anhand des Relative Strength Index.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 3 Bewertungen ergibt ein durchschnittliches Rating von "Gut" für die I-mab-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber anhand der abgegebenen Kursziele könnte die Aktie um 1240,58 Prozent steigen, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte eine deutliche Verbesserung der Stimmung für I-mab in den vergangenen Wochen festgestellt werden. Dies spiegelt sich auch in der erhöhten Diskussionsstärke in sozialen Medien wider. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung für Sentiment und Buzz.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der I-mab bei 1,94 USD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 1,84 USD liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der GD50 bei 1,78 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse "Neutral".