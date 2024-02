I-Mab Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die Aktie von I-mab wurde in den letzten zwei Wochen von hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Außerdem wurden in letzter Zeit hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit der Aktie angesprochen. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut" zu, basierend auf der Auswertung der Anleger-Stimmung insgesamt.

Auch über einen längeren Zeitraum hinweg lässt sich das Sentiment und der Buzz um I-mab hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Dabei zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen hat in diesem Zeitraum eine positive Änderung erfahren, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für I-mab in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Aktie von I-mab eine "Neutral"-Einstufung. Der RSI7 beträgt 71,64, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 57,2 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt resultiert daraus das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt ebenfalls eine negative Tendenz für die Aktie von I-mab. Der GD200 liegt bei 2,12 USD, während der Kurs der Aktie bei 1,71 USD liegt, was einer Abweichung von -19,34 Prozent entspricht und somit zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 1,78 USD, was einer Abweichung von -3,93 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Neutral"-Wert kennzeichnet. Insgesamt ergibt sich daraus das Rating "Neutral" für die Aktie von I-mab.