I-Mab Aktie: Alles unter Kontrolle?

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der I-mab-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 62, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI-Wert von 55,42 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für die I-mab-Aktie.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen dominierten vor allem positive Themen die Diskussionen, was zu der Einschätzung "Gut" für die Anleger-Stimmung insgesamt führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der I-mab-Aktie bei 1,6 USD liegt, was eine -23,81-prozentige Entfernung vom GD200 (2,1 USD) bedeutet. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist mit einem Kurs von 1,78 USD auf ein "Schlecht"-Signal hin. Somit wird der Kurs der I-mab-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Analysten haben die Aktie der I-mab in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt mit 3 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Das Kursziel für die Aktie der I-mab liegt im Mittel bei 24,67 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 1441,67 Prozent darstellt. Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der I-mab insgesamt die Einschätzung "Gut".