"I LOVE FRUIT AND VEG FROM EUROPE" Kampagne wird in Berlin vorgestellt

Berlin (ots/PRNewswire) -Veranstaltung in Berlin am 6. Februar 2024Die Erzeugerorganisationen AGRITALIA, A.O.A., LA DELIZIOSA, MERIDIA und TERRA ORTI stellt die Kampagne „I LOVE FRUIT & VEG FROM EUROPE", die von den Erzeugerorganisationen Agritalia, A.O.A., La Deliziosa, Meridia und Terra Orti unterstützt und von der Europäischen Kommission mitfinanziert wird.Die Kampagne zielt darauf ab, den bewussten Kauf und Konsum hochwertiger europäischer Obst- und Gemüseprodukte zu fördern, auch in ihrer Bio- und PDO/PGI Version, um eine gesündere, sicherere und nachhaltigere Ernährung zu gewährleisten.Die Veranstaltung bietet die Gelegenheit, in die Vielseitigkeit und den Geschmack von frischem Obst und Gemüse einzutauchen. Ein exklusives Tasting - Menü wurde speziell für diese Gelegenheit vom renommierten Chefkoch Markus Herbicht kreiert.Wann: Dienstag, 6. Februar 2024Wo: Schmelzwerk | Sarotti HöfeMehringdamm 5510961 Berlin-KreuzbergWann: 18:30 UhrDie Präsentatoren bei dem Event sind:- Michele La Porta, Präsident von OP Agritalia- Gennaro Velardo, Direktor von AOA- Sarah Bua, Leiterin der Kommunikation und des Marketings bei La Deliziosa- Massimiliano del Core, Präsident von OP Meridia- Emilio Ferrara, Direktor von Terra OrtiWir laden Sie herzlich ein, an diesem einzigartigen Event teilzunehmen und die "I LOVE FRUIT AND VEG FROM EUROPE" Kampagne zu unterstützen.Wir freuen uns auf Ihr Kommen, oder seien Sie von 19 - 20 Uhr live dabei auf Instagram:https://www.instagram.com/ilovefruitandvegfromeurope.de (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4083485-1&h=4019349057&u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Filovefruitandvegfromeurope.de&a=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Filovefruitandvegfromeurope.de)Erfahren Sie mehr über die Kampagne. Besuchen Sie www.redgoldfromeurope.euEnjoy. It's from Europe!