I-Control Aktie: Kann das wirklich sein?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei I-control beträgt das aktuelle KGV 303, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen", die im Durchschnitt ein KGV von 42 haben, als überbewertet erscheint. Daher erhält die Aktie von der Redaktion in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet I-control derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche IT-Dienstleistungen. Der Unterschied beträgt 4,14 Prozentpunkte, mit 2 % bei I-control gegenüber 6,14 % im Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Betrachtet man die Aktienkursentwicklung, so erzielte I-control in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 36,61 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt nur um 0,48 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +36,13 Prozent im Branchenvergleich für I-control. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -10,14 Prozent im letzten Jahr hatte, lag I-control sogar 46,75 Prozent über diesem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen rund um I-control auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und in den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Neutral" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von I-control sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.