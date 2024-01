I-Control Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für I-control in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von I-control mit 303,84 einen Wert über dem Branchendurchschnitt von 42,25 auf. Damit wird die Aktie als überbewertet angesehen und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation der Aktie als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, da der RSI bei 50 liegt. Daher wird auch hier eine Bewertung als "Neutral" vergeben. Jedoch dehnt der RSI25 den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus und zeigt einen Wert von 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet I-control derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche IT-Dienstleistungen. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie ebenfalls die Einstufung "Schlecht".

Basierend auf diesen Analysen und Bewertungen wird die Aktie von I-control insgesamt als "Neutral" bewertet, wobei fundamentale Kriterien und die Dividendenpolitik als "Schlecht" eingestuft werden.