I-Control Aktie: Chancenlos!

Die fundamentale Analyse von I-control zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 317,2 liegt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt in der IT-Dienstleistungsbranche (42,68) liegt. Dies führt zu einer Überbewertung um 643 Prozent und führt daher zu einer Einstufung als "Schlecht"-Empfehlung.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von I-control als neutral eingestuft wird. Sowohl der RSI7 (für sieben Tage) als auch der RSI25 (für 25 Tage) weisen Werte von 100 auf, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt I-control mit 2,63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6 Prozent. Dies führt zu einer Einschätzung als unrentables Investment und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von I-control sowohl in einem längerfristigen (200-Tage-Durchschnitt) als auch in einem kurzfristigen (50-Tage-Durchschnitt) Abwärtstrend liegt. Der aktuelle Wert liegt bei 0,25 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,155 HKD liegt, was zu einer Abweichung von -38 Prozent führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,18 HKD über dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -13,89 Prozent führt. Auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren wird I-control daher mit einem "Schlecht"-Rating versehen.