I-Cable Communications Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für einen Zeitraum von 7 Tagen wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der RSI von I-cable Communications beträgt 44,44, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 50, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung bei I-cable Communications in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im letzten Monat nicht signifikant erhöht oder verringert. Daher erhält die I-cable Communications-Aktie ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse wird die I-cable Communications-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt zeigen deutliche Abweichungen nach unten, was auf einen Abwärtstrend hindeutet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,04 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,037 HKD liegt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs des kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitts unter dem gleitenden Durchschnitt. Dies führt insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating für die I-cable Communications-Aktie.