I-Cable Communications Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Die Bewertung einer Aktie hängt nicht nur von ihren finanziellen Kennzahlen ab, sondern auch von der Stimmung und Diskussion im Internet. Bei der Analyse von I-cable Communications zeigen sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In technischer Hinsicht ist die I-cable Communications-Aktie kurzfristig als "Schlecht" einzustufen, da sie -7,5 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage ist ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -26 Prozent beläuft.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen neutral, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt. Auch der Relative Strength Index (RSI) deutet auf Neutralität hin, da sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 50) als auch der RSI der letzten 25 Tage (Wert: 53,85) "Neutral"-Bewertungen ergeben.

Zusammenfassend ergibt sich für die I-cable Communications-Aktie eine Gesamteinstufung von "Neutral" basierend auf der Diskussionsintensität, technischen Analyse, Anleger-Stimmung und dem Relative Strength Index.