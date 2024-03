I-Cable Communications Aktie: Ist das noch normal?

Bei I-cable Communications gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild und im Buzz. Das Stimmungsbild ändert sich, wenn es eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt, die als Grundlage für diese Auswertung dienen. Da bei I-cable Communications keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält I-cable Communications daher für dieses Kriterium eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die I-cable Communications-Aktie liegt bei 75, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI mit einem Wert von 66,67 auf 25-Tage-Basis, was dazu führt, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält I-cable Communications daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von I-cable Communications im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei ausschließlich negative Meinungen veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt insbesondere mit den negativen Themen rund um I-cable Communications, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,04 HKD für den Schlusskurs der I-cable Communications-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,028 HKD, was einem Unterschied von -30 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 0,03 HKD über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält I-cable Communications daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.