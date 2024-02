I Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Die technische Analyse von Ix Net Zero zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs aktuell bei 20,57 GBP liegt, während der Kurs der Aktie selbst bei 19,5 GBP liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum gleitenden Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage bei -5,2 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Ebenso liegt der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage bei 22,88 GBP, was einen Abstand von -14,77 Prozent zur aktuellen Aktie bedeutet und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird der Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht" vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten die übliche Aktivität hervorgebracht hat. Daher wird das Sentiment in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit wird Ix Net Zero insgesamt als "Neutral"-Wert eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In Bezug auf Ix Net Zero wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv über die Aktie diskutiert, wobei an zwei Tagen das Stimmungsbarometer auf grün zeigte und keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Insgesamt waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt, und aktuell sind sie vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Abschließend zeigt der Relative Strength Index (RSI) einen Wert von 100, was eine Bewertung als "Schlecht" ergibt. Der RSI25 beläuft sich auf 89,8, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" für die vergangenen 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtrating von "Schlecht" für die Aktie von Ix Net Zero.