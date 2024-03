I.A Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt Kursbewegungen über die Zeit in Beziehung. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für I A. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 6,25 Punkte, was darauf hinweist, dass I A momentan überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI hier weder überkauft noch überverkauft, und das Wertpapier wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird I A in diesem Punkt als "Gut" bewertet.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Abhängig von der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei I A wurde langfristig eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem weiteren "Neutral"-Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator. Betrachten wir den 50- und 200-Tages-Durchschnitt für die I A-Aktie. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt derzeit 3475 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 3545,7 JPY, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. In Summe wird I A auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über I A wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, und es gab auch in den letzten ein, zwei Tagen keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung, und I A erhält insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.