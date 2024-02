I.A Aktie: Keine Angst!

Weitere Suchergebnisse zu "Sonova Holding":

Das Anleger-Sentiment spielt eine wichtige Rolle bei der Analyse von Aktien. In den letzten Tagen hat die Aktie von I A die Aufmerksamkeit in den sozialen Medien auf sich gezogen, jedoch gab es keine signifikanten positiven oder negativen Ausschläge. Das Meinungsbild war insgesamt neutral.

Die Internet-Kommunikation und das Stimmungsbarometer haben in den letzten Wochen nur geringe Veränderungen für die Aktie von I A gezeigt. Daher wird ihr eine neutrale Bewertung zugesprochen. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der I A-Aktie bei 3454,53 JPY, was aufgrund des aktuellen Aktienkurses von 3565 JPY einen Abstand von +3,2 Prozent ergibt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 3478,6 JPY, was einer Differenz von +2,48 Prozent entspricht. Beide Ergebnisse führen zu einer neutralen Gesamtbewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die I A-Aktie beträgt 34, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 49,56 keine überkauften oder -verkauften Signale, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich für die Aktie von I A daher eine neutrale Bewertung sowohl im Anleger-Sentiment als auch in der technischen Analyse.