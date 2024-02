I-80 Gold Aktie: Der weitere Knall!

Die I-80 Gold hat in letzter Zeit eine negative Tendenz gezeigt, basierend auf der technischen Analyse. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 2,43 CAD, während der Aktienkurs bei 1,76 CAD liegt, was einer Abweichung von -27,57 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 2,08 CAD, was einer Abweichung von -15,38 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt, dass in den sozialen Medien vermehrt negative Kommentare über I-80 Gold zu verzeichnen waren. Dies hat zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion geführt. Die Aktie wurde in den Diskussionen nur unwesentlich mehr oder weniger als normal erwähnt, wodurch sie ein "Neutral"-Rating erhält.

In den Diskussionsforen und sozialen Medien wurde insgesamt eine besonders negative Stimmung gegenüber I-80 Gold festgestellt. Die Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen deuten ebenfalls auf eine "Schlecht"-Bewertung hin.

Anhand des Relative Strength Index (RSI) wird eingeschätzt, dass I-80 Gold derzeit weder "überkauft" noch "überverkauft" ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (64,29 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (59,86 Punkte) führen zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie.

Insgesamt zeigt die technische Analyse sowie das Stimmungsbarometer und der Relative Strength Index eine negative Tendenz für I-80 Gold. Die Gesamtbewertung der Aktie fällt demnach ebenfalls negativ aus.