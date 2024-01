I-80 Gold Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Von den insgesamt 1 Analystenbewertungen für die I-80 Gold-Aktie aus den letzten zwölf Monaten wurden 1 als "Gut" eingestuft, während 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" bewertet wurden. Dies führt zu einem Durchschnitts-Rating von "Gut" für das Wertpapier. Es gab im letzten Monat keine neuen Analystenupdates zu I-80 Gold. Die durchschnittlichen Kursziele ergaben einen Wert von 5,5 CAD, was bedeutet, dass die Aktie um 182,05 Prozent vom letzten Schlusskurs (1,95 CAD) steigen könnte. Somit ergibt sich eine Empfehlung von "Gut" von den Analysten für die I-80 Gold.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses eine derzeitige Einstufung als "Schlecht" für die I-80 Gold. Der GD200 des Wertes liegt bei 2,61 CAD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (1,95 CAD) um -25,29 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage zeigt der gleitende Durchschnittskurs (GD50) von 2,07 CAD eine Abweichung von -5,8 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Schlecht" für die Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die I-80 Gold liegt bei 96,97, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 59, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung als "Schlecht" für diese Kategorie.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über I-80 Gold in den sozialen Medien beobachtet, was zu einem Stimmungsbarometer im roten Bereich führte. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie liefert Anzeichen dafür, dass das Unternehmen aktuell nicht im Fokus der Anleger steht, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating für die Aktie.