I-80 Gold Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Der Relative Strength Index (RSI) für die I-80 Gold-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 59, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 42,33, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für I-80 Gold.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von I-80 Gold war in den sozialen Medien überwiegend negativ, obwohl in den letzten Tagen vermehrt positive Themen diskutiert wurden. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der I-80 Gold auf 2,65 CAD, während der aktuelle Kurs bei 2,26 CAD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung aufgrund einer Distanz zum GD200 von -14,72 Prozent. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt hingegen einen positiven Abstand von +9,18 Prozent, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

In den letzten Wochen wurde vermehrt negative Kommentare über I-80 Gold in den sozialen Medien verzeichnet, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt. Die Aktie erhielt zudem weniger Aufmerksamkeit als gewöhnlich, was ebenfalls zu einer schlechten Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale bis schlechte Bewertung für die I-80 Gold-Aktie basierend auf dem RSI, dem Anleger-Sentiment, der technischen Analyse und dem Sentiment und Buzz in den sozialen Medien.