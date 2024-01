I-80 Gold Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Aktienanalyse, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf zu betrachten. Für die Aktie von I-80 Gold zeigt der RSI derzeit einen Wert von 86,84, was als überkauft gilt und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung des Zeitraums auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 52, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz im Internet können Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Für I-80 Gold wurde in Bezug auf die Diskussion im Internet eine starke Aktivität gemessen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, was zu einem langfristig positiven Stimmungsbild mit dem Gesamtergebnis "Gut" führt.

Die Analysteneinschätzung für die Aktie von I-80 Gold zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen vorlagen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 5,5 CAD, was eine erwartete Kursentwicklung von 160,66 Prozent ergibt und somit ebenfalls zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Die Anlegerdiskussion war an vier Tagen von positiven Themen und an acht Tagen von negativer Kommunikation geprägt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" basierend auf dem Anleger-Sentiment.