I-80 Gold Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Der Relative Strength Index, oder RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zur Gesamtbewegung setzt. Der RSI der I-80 Gold liegt bei 86,21, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 51 für die I-80 Gold, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Kategorie daher die Bewertung "Schlecht".

In den vergangenen zwei Wochen wurde die I-80 Gold von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Beiträge, die in diesem Zeitraum veröffentlicht wurden. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich negative Themen im Zusammenhang mit dieser Aktie angesprochen. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für die Anlegerstimmung auf dieser Ebene.

Das Sentiment und der Buzz um die I-80 Gold haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Da keine signifikanten Unterschiede in der Stimmung oder der Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet.

Aus technischer Sicht zeigt die I-80 Gold-Aktie eine negative Entwicklung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 2,29 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 1,75 CAD liegt, was einer Abweichung von -23,58 Prozent entspricht und somit als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem letzten Schlusskurs von 1,95 CAD unter dem gleitenden Durchschnitt (-10,26 Prozent), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die I-80 Gold-Aktie daher aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Rating.