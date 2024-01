I-80 Gold Aktie: Anleger aufgepasst!

Die Diskussionen über I-80 Gold auf sozialen Medien zeigen gemischte Signale über die Einschätzungen und Stimmungen bezüglich des Unternehmens. In den letzten beiden Wochen haben sich negative Meinungen in den Kommentaren und Meinungen gehäuft, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen diskutiert wurden. Basierend auf diesen Informationen stuft die Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein und bewertet die Aktie von I-80 Gold als angemessen neutral im Hinblick auf die Anlegerstimmung.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die I-80 Gold-Aktie waren 1 Bewertung "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Im Durchschnitt erhielt das Wertpapier daher eine "Gut"-Bewertung. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu I-80 Gold, und das durchschnittliche Kursziel beträgt 5,5 CAD, was bedeutet, dass die Aktie um 166,99 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 2,06 CAD. Die daraus abgeleitete Empfehlung ist daher "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) der I-80 Gold zeigt ein "Schlecht"-Rating bei einem Niveau von 100. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der I-80 Gold von 2,06 CAD 21,67 Prozent unter dem GD200 (2,63 CAD) liegt, was ein "Schlecht"-Signal für die charttechnische Bewertung darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 2,07 CAD, was auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Zusammenfassend wird die Aktie von I-80 Gold basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als "Neutral" bewertet.