IXUP Aktie: Endlich geschafft?

Die technische Analyse der Ixup-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 0,05 AUD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 0,033 AUD gehandelt wurde und somit einen Abstand von -34 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,05 AUD, was ebenfalls zu einer Differenz von -34 Prozent und somit zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich also auf Basis der beiden Zeiträume eine Bewertung als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt vorwiegend positive Meinungen zur Ixup-Aktie veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ein weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. In den letzten Monaten zeigte die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Ebenso gab es kaum Veränderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also für diesen Faktor eine Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Ixup liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 68, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit zu einer "Neutral" Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich also für die Ixup-Aktie eine negative Gesamtbewertung auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments.