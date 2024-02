IXUP Aktie: Da kann man nur noch staunen

Die Beurteilung einer Aktie umfasst nicht nur harte Fakten, sondern auch weichere Faktoren wie Sentiment und Buzz in der Online-Kommunikation. In den letzten Monaten hat die Aktie von Ixup folgendes Bild gezeigt: Die Diskussionsintensität, gemessen an der Häufigkeit der Wortbeiträge, war durchschnittlich. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für Ixup.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Ixup-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,05 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,034 AUD weicht davon um -32 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,04 AUD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-15 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Ixup-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der aktuelle Wert von 42,86 deutet darauf hin, dass die Ixup-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ebenfalls ein Wert von 50, was auf eine neutrale Positionierung der Aktie hindeutet. Insgesamt erhält die Ixup-Aktie daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem RSI.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Ixup eher neutral diskutiert, wobei an einem Tag nur negative Stimmungen aufgezeichnet wurden. Größtenteils neutral war die Stimmung an insgesamt vier Tagen, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten eher negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment. Insgesamt wird Ixup somit mit einer "Schlecht"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Sentiments eingestuft.