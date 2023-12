IWS Holdings Aktie: Was für eine Niederlage!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es erlaubt, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI der letzten 7 Tage für die Iws-Aktie beträgt aktuell 86, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen weniger Volatilität und bewertet die Aktie als "Neutral". Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für die Iws-Aktie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Iws neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Somit erhält Iws insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Iws wurde langfristig in Bezug auf die Diskussionen eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

In der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -32,97 Prozent, wodurch die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt unter dem aktuellen Kurs, wodurch ebenfalls ein "Schlecht"-Rating für die Iws-Aktie resultiert. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.