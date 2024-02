IWS Holdings Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen berechnet und auf einen Skalenwert von 0 bis 100 normiert. Der RSI für Iws liegt bei 2,6, was als "Gut" eingestuft wird. Für den RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich der Wert auf 14,29, was ebenfalls als "Gut" bewertet wird und somit zu einem Gesamtrating von "Gut" führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie von Iws von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Iws-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 0,34 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,305 HKD liegt, was einer Abweichung von -10,29 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,26 HKD) liegt jedoch über dem letzten Schlusskurs (+17,31 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz rund um die Aktie von Iws zeigt die Analyse eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen. Die Rate der Stimmungsänderung für Iws weist kaum Änderungen auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Somit erhält die Aktie von Iws bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".