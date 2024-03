IWG Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Iwg":

IWG: Aktienanalyse und Bewertung

IWG wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 26,38, was einem Abstand von 30 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 37,78 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Bewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

In den sozialen Medien wurde IWG in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung als "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt eine positive Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt der Relative Strength Index (RSI) auf 7-Tage-Basis einen Wert von 13,73 Punkten, was auf eine Überverkauftheit der Aktie hinweist und somit als "Gut" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird IWG in diesem Punkt als "Gut" bewertet.

Bei einer Dividendenrendite von 0,55 % liegt der Ertrag für Investoren unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass IWG auf fundamentaler und anlegerbezogener Ebene positiv bewertet wird, während die technische Analyse zu gemischten Ergebnissen führt. Anleger sollten diese Aspekte bei ihrer Investitionsentscheidung berücksichtigen.