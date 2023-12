IWG Aktie: Jetzt aber!

Weitere Suchergebnisse zu "Iwg":

Die Iwg-Aktie wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Iwg. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (155 GBP) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -10,66 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs von 173,5 GBP), was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Iwg eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Auf dieser Basis ist Iwg mit einem Wert von 26,38 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt in "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 30,93, was einen Abstand von 15 Prozent ergibt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +12,63 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Iwg-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 154,04 GBP mit dem aktuellen Kurs (173,5 GBP) vergleicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 145,52 GBP über dem letzten Schlusskurs (+19,23 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Einschätzung der Stimmung von Anlegern basiert auf sozialen Plattformen, wo überwiegend positive Kommentare und Befunde zu Iwg festgestellt wurden. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Iwg in den sozialen Medien aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut". Insgesamt wird Iwg hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.